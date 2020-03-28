2020/03/28 | 12:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺴﻊ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ في اقليم كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/28 | 12:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺴﻊ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ في اقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺴﻊ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻔﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ في اقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).