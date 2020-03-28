مباراة لا تنسى.. قصة خطف الشرطة لقب 97-98 من القوة الجوية في الدوري الممتاز

2020/03/28 | 12:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد شهدت مسابقات الدوري الممتاز في تسعينات القرن الماضي، تنافسا حادا بين الأندية الجماهيرية الأربعة “الزوراء والقوة الجوية والطلبة والشرطة”.وحُفظت بعض مواجهات الفرق الأربعة، التي اتسمت بالقوة والتنافسية، في ذاكرة العراقيين، ولم تفارقها حتى الآن.يسلط الضوء على مباراتي حسم الدوري العراقي عام 1997-1998، واللتين أقيمتا بنفس التوقيت لوجود 3 أندية منافسة […]

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