صور .. السلطات في اربيل تستعين بالطائرات المروحية في فرض الحظر

2020/03/28 | 12:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شرعت قوات الشرطة في اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم السبت باستخدام الطائرات المروحية لحفظ الامن وفرض اجراءات حظرالتجوال.

وقالت الشرطة في بيان انه وبإشراف مباشر من قائد شرطة المحافظة العميد دلير النجار ان قوات الشرطة والطوارئ يراقبون الاوضاع الامنية من الارض والسماء.

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