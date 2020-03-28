الإفراط في تناول الملح يضعف الجهاز المناعي

2020/03/28 | 12:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول نظام غذائي مالح بشكل مفرط، يضعف جهاز المناعة ويجعل من الصعب على الجسم محاربة الالتهابات البكتيرية.ويعتقد الباحثون الألمان في جامعة بون أن الكثير من الملح يمكن أن يضعف أيضا جهاز المناعة لدينا، لا سيما دفاعاتنا ضد الالتهابات البكتيرية.وقام الباحثون في مستشفى جامعة بون بإطعام الفئران بنظام غذائي […]

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