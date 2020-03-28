ميسان تسجل إصابة جديدة بكورونا

2020/03/28 | 12:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، السبت،عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال بيان عن الدائرة أنها سجلت إصابة موجبة بفايروس كورونا المستجد من بين ١٥ نموذجا مختبريا تم إرسالها إلى المختبر المركزي في بغداد،منوها الى ان النماذج الاربعة عشر المرسلة الى بغداد كانت نتائجها سالبة( اي غير مصابة).وأوضح البيان ان الاصابة […]

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