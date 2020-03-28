بالفيديو .. الخوف من تفشي كورونا يتسبب بهروب جماعي من سجن بايران

2020/03/28 | 12:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/طهران تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو يؤكد انباء تحدثت (امس ) عن هروب جماعي لسجناء من سجن سقز بكردستان، غربي إيران بعد اندلاع أعمال شغب واحتجاجات بسبب ظروف الاحتجاز السيئة ومخاوف تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح المدن الإيرانية .

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