الكيان الصهيوني يعلن تسجيل 425 إصابة جديدة بكورونا

2020/03/28 | 12:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، عن تسجيل 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت ماتسمى الصحة الإسرائيلية في إعلان مقتضب أن بذلك يرتفع عدد المصابين بالفايروس في “إسرائيل” إلى 3460 منهم 50 شخصا حالتهم خطرة.هذا وقد توفي 12 شخصا في “إسرائيل” حتى الآن منذ بدء تفشي كورونا.وقال، بنيامين نتنياهو، […]

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