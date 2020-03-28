فلسطين يدا واحدة في مواجهة فيروس كورونا

2020/03/28 | 12:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/مراد سامي/..قال رئيس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن حكومته ملتزمة بتقديم المساعدات للموطنين خلال الفترة الحجر الصحي العام المفروض في إطار مجابهة انتشار فيروس كوفيد-19 المستجد.و أثنى أشتية ، على جهود المجتمع المدني الفلسطيني الذي “اثبت مرة أخرى صدق انتمائه لهذا الشعب العظيم الذي تعود مجابهة الأزمات بقلوب مؤمنة و عزيمة لا تنفذ”.[…]

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