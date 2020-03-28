مستقبل العراق وإستراتيجية ترمب الجديدة

2020/03/28 | 12:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد الجبار الجبوري دخلتْ العملية السياسية، التي أنتجها الإحتلال الأمريكي،منعطفاً خطيراً، يهدّد بإزاحتها من المشهد السياسي برمته، بعد أن فشلت أحزاب السلطة طوال 17 سنة في إدارة البلاد، وتسليم...أكمل القراءة ←

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