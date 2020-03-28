الفتح يجدد عبر “العهد نيوز” رفضه لتكليف الزرفي والالية المتبعة من برهم صالح

2020/03/28 | 12:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، ثبات موقفه برفض الالية التي تم من خلالها تكليف رئيس الوزراء عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة، فيما اشار الى أن رئيس الجمهورية برهم صالح صالح تجاوز الأعراف السياسية التي تشكلت بموجبها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003.وقال النائب عن التحالف عدي حاتم في تصريح لـ” العهد نيوز” اليوم السبت، ان […]

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