كاظم الحناوي - كورونا : مالعمل عندما تنهار نظم الرعاية الصحية؟

2020/03/28 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_الحناوي كاظم الحناوي - Kadhum Al hanawi نشر وباء كورونا الرعب في ارجاء الكرة الارضية مهددا بأن يحصد أرواح مئات الآلاف ،لذلك لابد من الجهود الجماعية للحد من انتشاره والسعي نحو إيجاد علاج حاسم له.حيث نجد في التاريخ الحديث، ما إن يعلن العالم انتصاره على الوباء، حتى يأخذ الفيروس استراحة ثم يعود بالشكل ذاته أو في صورة مختلفة، فيبدأ انتشاره بين البشر مرة أخرى، وهكذا يتعرض العالم من وقت لآخر للأوبئة، فما......

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