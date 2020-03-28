2020/03/28 | 13:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي: اوليات الحكومة تلبية مطالب الحراك السلمي وبسط سلطة القانون) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي: اوليات الحكومة تلبية مطالب الحراك السلمي وبسط سلطة القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).