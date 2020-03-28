هبوط حاد في عدد منصات التنقيب عن النفط في أميركا إلى أدنى مستوى منذ 2015

2020/03/28 | 13:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

شهدت منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة تراجعاً قوياً خلال الأسبوع الجاري، كما انخفضت منصات الغاز الطبيعي

وأظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز" أن الشركات الأمريكية أغلقت 40 منصة خلال الأسبوع المنتهي في الـ 27 من مارس لتصل إلى 624 منصة وهو أدنى مستوى لها منذ 2015

كما تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي 4 منصات لتصل إلى 102 منصة خلال الأسبوع الجاري.

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