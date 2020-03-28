النفط ترصد مليوني دولار لدعم القطاع الصحي في ذي قار

2020/03/28 | 13:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة النفط، السبت، رصد مبلغ مليوني دولار لدعم القطاع الصحي وانشاء مستشفى ميداني في محافظة ذي قار للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان وافق على تخصيص مبلغ مليوني دولار من صندوق المنافع الاجتماعية لدعم القطاع الصحي في محافظة ذي قار للوقاية من انتشار فايروس كورونا، فضلاً عن إنشاء مستشفى ميداني لاستقبال المصابين بهذا الفايروس".

وأضاف جهاد أن "هذه التخصيصات تأتي ضمن الحملة الوطنية للوقاية من انتشار فايروس كورونا، وتشمل الحملة تزويد عدد من المشافي في المحافظة بالأجهزة والمستلزمات والأدوية والعلاجات الضرورية العاجلة"، مؤكداً على "تشكيل لجان من شركة نفط ذي قار ودائرة صحة المحافظة لتنفيذ ذلك بصورة عاجلة خدمة لابناء المحافظة".

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