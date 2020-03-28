السلطات الصينية تعيد العمل جزئيأ في مترو ووهان

2020/03/28 | 13:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، اليوم السبت، أنها أعادت العمل جزئيا بمترو أنفاق المدينة وذلك بعد إغلاقه لفترة من الوقت بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.وقالت السلطات في بيان، انه “في 28 أذار الساعة 6:30 صباحا تم استئناف عمل الخطوط 1،2،3،4،6 و 7.لمترو الأنفاق الذي يعمل في أيام الأسبوع من 6.00 إلى 23.00 في

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