“الكويت ومصر مواقع عربية لقومية واحدة”

2020/03/28 | 13:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل سنتين ذكرت بالعديد من المواقع الاعلامية ردود وكلام كثير عن موضوع الوافدين العاملين في بلدنا الكويت ، وسأعيد هنا بعض الفقرات المهمة والمتضمنة بعض الحقائق الرقمية التي بحاجة الى […]

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