الحشد ينفذ حملة تعفير لمركز شرطة البصرة

2020/03/28 | 13:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة نفذ تشكيل العتبة العلوية التابع للحشد الشعبي في البصرة، اليوم السبت، حملة تعفير وتعقيم لمركز الشرطة وعدد من الاحياء السكنية في المحافظة.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أنه “استجابة لنداء مديرية مكافحة المخدرات في مركز شرطة المحافظة نفذت الفرق التخصصية في تشكيل العتبة العلوية بالتعاون مع هيئة […]

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