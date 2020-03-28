امريكا تفرض عقوبات على 20 شخصية وكيانا ينتهكون السيادة العراقية ويستغلون الاقتصاد

2020/03/28 | 13:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت الولايات المتحدة يوم السبت عن ادراج 20 شخصية وكياناً ينتهكون السيادة العراقية ويستغلون الاقتصاد العراقي لتحويل الأموال إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاغوس في بيان اليوم ان “هؤلاء يساعدون الأشخاص في توفير الدعم المالي الذي يمكّن الحرس الثوري الإيراني من نقل المساعدة الفتاكة […]

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