الفتح: برهم صالح مارس كسر العظم مع القوى الشيعية

2020/03/28 | 13:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، ثبات موقفه برفض الآلية التي تم من خلالها تكليف رئيس الوزراء عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة العراقية، فيما اشار الى ...

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