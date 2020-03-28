بعد تنامي قدراته.. الصادقون النيابية تكشف محاولات خبيثة ضد الحشد

2020/03/28 | 13:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية سعد الخزعلي، عن وجود محاولات دولية أمريكية خبيثة هدفها استهداف الحشد الشعبي، فيما بين أن أمريكا باتت تشكل خطر عل...

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