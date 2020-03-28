تحالف العقد الوطني يرفض تكليف الزرفي

2020/03/28 | 13:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف العقد الوطني برئاسة فالح الفياض، السبت، على ضرورة ان يكون المكلف لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة مشرحا للاغلبية ومن المكون الاكبر، مشيرا ال...

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