حقوق الانسان النيابية تحذر من “مجاعة” بسبب حظر كورونا

2020/03/28 | 13:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: حذر رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي، اليوم السبت، من حصول “مجاعة” بسبب حظر التجوال المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا، مطالباً الحكومة الاتحادية بتبني ستراتيجية تؤمن الغذاء، والاموال للعراقيين كافة.وقال الصالحي في بيان اطلعت عليه “يس عراق”، ان “الفرد العراقي يعاني من قلة القوت اليومي وذلك بسبب عدم وجود […]

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