قيادة عمليات بغداد تغلق سوق “عريبة” بمدينة الصدر

2020/03/28 | 13:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت قيادة عمليات بغداد، عن ابلاغها جميع اصحاب المحال وبسطيات الفواكة والخضر والمواد الغذائية ان يتحولوا الى باعة جوالين بالمناطق كل حسب القطاع والمنطقة القريبة منه، وذلك خلال أيام حظر التجوال الوقائي.وقالت القيادة في بيان، انه “من اجل تخفيف ومنع التجمعات في أسواق مدينة الصدر شرقي بغداد، فقد اغلقت القوات الأمنية […]

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