خط ساخن لـ دفن الموتى يتوفر في العراق ..

2020/03/28 | 13:28 - المصدر: سكاي برس

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بغداد / سكاي برس

اعلن اعلام الحشد الشعبي عن رقم طوارئ للاتصال في حال حدوث وفاة بمرض كورونا حيث سيتم التكفل بالدفن بطريقة صحية وفي مقبرة النجف الأشرف او المقابر الأخرى بطريقة تحول دون الإضرار بالبيئة او الصحة العامة.

وأضاف : "ستتكفل معاونية الشهداء والمضحين مديرية الطبابة في الحشد الشعبي بهذه الإ...

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