الزرفي يحدد شرطا لتخطي الازمة الاقتصادية في العراق

2020/03/28 | 13:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، يوم السبت، ثقته بقدرة العراق على تخطي ازمتي "كورونا"، وتراجع أسعار النفط، شريطة توفر الإدارة الحكومية الكفوءة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ورد لـشفق نيوز، أن "الزرفي التقى سفراء دول الاتحاد الأوربي المعتمدين في بغداد، وأعرب لهم عن تعازيه لجميع الدول الأوربية التي تفقد يوميا المئات من مواطنيها جراء تفشي وباء كورونا، معلنا عن تعاطفه مع أسر الضحايا في دول الاتحاد التي طالما وقفت إلى جانب العراق في الكثير من القضايا الملحة والمصيرية".

واستعرض الزرفي خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوربي المعتمدين في بغداد، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء ورد لـشفق نيوز، "حجم المخاطر التي تواجه العراق ودول المنطقة والعالم في ظل المخاوف الناجمة عن انتشار الوباء وماخلفه من تداعيات شلّت حركة الاقتصاد والسوق العالمية".

وفي جانب آخر نبّه الزرفي الى "المخاطر الجدية التي خلفها تراجع أسعار النفط العالمية، مشددا على ثقته بقدرة العراق على تخطي الأزمة الجديدة لامتلاكه من الثروات ما يعوضه من خسائر شريطة توفر الإدارة الحكومية الكفوءة"

كما أطلع الزرفي وفقا للبيان "السفراء على مسارات تشكيل حكومته، مؤكدا أن "أولويات حكومته هي تلبية مطالب الحراك السلمي بإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة والتصدي للانهيار المالي وللاقتصادي المحتمل، والعمل على خفض مستوى الفقر في البلاد واستعادة السلم الأهلي وبسط سلطة القانون".

من جانبهم أعرب السفراء عن تمنياتهم للعراق باستعادة عافيته وتحقيق الاستقرار المنشود، ولرئيس الوزراء المكلف إنجاز مهمته بما يلبي تطلعات الشعب، ويعزز مكانة العراق المعهودة بالمنطقة والعالم.

وحضر اللقاء سفراء ايطاليا والمانيا وفرنسا والسويد واليونان وبولندا وكرواتيا وبعثة الإتحاد الأوربي وممثل عن وزارة الخارجية العراقية، بحسب البيان.

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