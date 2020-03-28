2020/03/28 | 13:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى كشف موقع هيئة الحشد الشعبي تفاصيل التعرض الذي استهدف قطعات الحشد الشعبي في النفط خانة شرق ديالى.وقال موفد الحشد في ديالى، ان اللواء الأول واللواءين 20 و23 بالحشد تصدوا، لتعرض إرهابي فجر اليوم السبت استهدف قاطع جنوب خانقين الممتد لنفط خانة حيث تسللت مجموعتين إرهابيتين تستقل عناصرها عجلات نوع بيك اب […]

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