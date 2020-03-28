2020/03/28 | 13:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح / بتول الحسني

أطلقـت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أمس الجمعة، رواتب العمال المضمونين المتقاعدين لشهري آذار ونيسان في بغداد والمحافظات، في حين اعلنت، استمرار التنسيق مع مصرف الرافدين لتوزيع اعانات العاطلين عن العمل في موعدها المناسب.



وذكر مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة للوزارة رائد جبار باهض، لـ» الصباح» أنَّ «دائرته أكملت الإجراءات المتعلقة بصرف رواتب العمال المضمونين»، داعيا «المستفيدين الى مراجعة المصارف حسب مناطق سكناهم مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية والهوية التقاعدية».



واضاف باهض انه «تم إعلام مصرف الرافدين، لتسليمها رواتب العمال المتقاعدين عن طريق مصارفهم اعتمادا على قوائم الرواتب الخاصة بهم من دون الرجوع الى الدائرة لغرض تزويد المستفيد بكتاب الصرف اليدوي»، موضحاً أنَّ «الإجراء جاء مراعاة للوضع الراهن الذي يمر به البلد وبما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا».



في الإطار نفسه، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، استمرار التنسيق مع مصرف الرافدين لتوزيع اعانات العاطلين عن العمل في موعدها المناسب.



وقال مدير اعلام الوزارة نجم الربيعي لـ»الصباح»: إنَّ «الوزارة ملتزمة بالآلية ذاتها لتوزيع رواتب الإعانة للعاطلين عن العمل كل شهرين بالتنسيق مع مصرف الرافدين».



وبين، أنَّ «الوازرة بانتظار التخصيصات المالية وإقرار موازنة 2020 لشمول غير المسجلين في استمارة الإعانة للعاطلين».

وتابع الربيعي، انه «تم تأمين راتب إعانات الحماية الاجتماعيَّة وذوي الإعاقة».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تطلقُ رواتب العمَّال المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تطلقُ رواتب العمَّال المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).