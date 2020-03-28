القيادي في الحشد: أن ما نشر في الصحف الأميركية استهدافا صريحا لسيادة العراق

2020/03/28 | 13:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في الحشد الشعبي كمال الحسناوي، السبت أن ما نشر في الصحف الأميركية عن نية الولايات المتحدة التصعيد العسكري ضد ’’فصائل المقاومة’’ يعد استهدافا صريحا لسيادة العراق، وذلك بعد […]

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