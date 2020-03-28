النجف تعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/03/28 | 13:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت دائرة صحة النجف عن قيامها بتسجيل 10 اصابات بفيروس كورونا .وقال بيان للدائرة وتلقته ( المستقلة)…اليوم السبت انها قامت باجراء الفحوصات على 74 حالة مشتبها باصابتها وقد توزعت هذه الحالات على النحو كالاتي : – خمس حالات لعائلة واحدة من مركز المحافظة كان والدهم ملامس لحالة مشخصة .– حالة […]

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