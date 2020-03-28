عمليات بغداد تطلب من أصحاب المحال في مدينة الصدر التحول إلى ’’باعة جوالين’’ لتخفيف التجمعات (صور)

2020/03/28 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

طلبت قيادة عمليات بغداد، السبت (28 آذار 2020)، من أصحاب المحال في مدينة الصدر التحول الى "باعة جوالين" في المناطق، من أجل تخفيف التجمعات، خوفاً من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من اجل تخفيف ومنع التجمعات في أسواق مدينة الصدر شرقي بغداد، فقد تم إبلاغ جميع اصحاب المحال وبسطيات الفواكه والخضار والمواد الغذائية، أن يتحولوا الى باعة جوالين بالمناطق، كل حسب القطاع والمنطقة القريبة منه، وذلك خلال أيام حظر التجوال الوقائي".

وأشار البيان الى أن "القوات الأمنية أغلقت سوق عربية أيضاً في مدينة الصدر"، داعية "الأهالي الى التعاون التام مع الاجهزة الامنية في تطبيق حظر التجول".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة عمليات بغداد، إغلاق "سوق مريدي" بالكامل، الواقع في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، فيما توعدت المخالفين لقرارها بأشد العقوبات.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القوات الأمنية في قاطع مدينة الصدر شرقي بغداد أغلقت سوق مريدي بالكامل ضمن إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة".

وأكدت، أنها "ستتخذ أشد العقوبات بحق المخالفين للحظر وتدعو الجميع الى عدم جعل أنفسهم تحت طائلة القانون".

بغداد اليوم- بغداد

تحدثت قيادة شرطة بغداد، السبت (28 آذار 2020)، عن موعد غلق جميع المخابز ومحال بيع الخضار في العاصمة، فيما أشارت الى أن المسؤول عن القاطع الذي يشهد تجمعاً بشرياً كبيراً هو من يحدد الموقف.

وقال قائد الشرطة اللواء الركن ماجد فالح

بغداد اليوم –ذي قار

أعلنت وزارة النفط، السبت (28 آذار 2020)، تخصيص مليوني دولار وإنشاء مستشفى لمساعدة القطاع الصحي في محافظة ذي قار ومواجهة فايروس كورونا.

وقال المتحدث بأسم الوزارة، عاصم جهاد، في بيان،إن " وزارة النفط ترص

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت (28 آذار 2020)، إغلاق "سوق مريدي" بالكامل، الواقع في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، فيما توعدت المخالفين لقرارها بأشد العقوبات.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الق

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