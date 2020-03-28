الزرفي يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي ويطلعهم على ’’أولويات’’ حكومته ومسارات تشكيلها

2020/03/28 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

التقى رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، السبت (28 آذار 2020)، سفراء دول الاتحاد الأوربي المعتمدين ف...





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