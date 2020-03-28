صحيفة: ترامب طلب مساعدة دول اوروبية وآسيوية سراً

2020/03/28 | 13:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة غارديان البريطانية أن الولايات المتحدة ناشدت حلفاءها في دول أوروبية وآسيوية للمساعدة في الحصول على الإمدادات الطبية للتغلب على النقص الحاد في معركتها ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).وذكرت […]

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