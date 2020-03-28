رئيس الوزراء المكلف يلتقي سفراء دول الإتحاد الأوربي

2020/03/28 | 13:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الوزراء المكلف السيد عدنان الزرفي، صباح اليوم السبت، سفراء دول الإتحاد الأوربي المعتمدين في بغداد.وفي بداية اللقاءأعرب السيد الزرفي للسفراء عن تعازيه لجميع الدول الأوربية التي تفقد […]

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