شرطة البصرة تعتقل 42 صيادا تجاوزا الحظر

2020/03/28 | 13:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة البصرة، السبت، اعتقال 42 صيادا تجاوزا الحظر في المحافظة.وذكر بيان للقيادة تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “وبحسب توجيهات قائد شرطة محافظة البصرة الفريق ق خ رشيد فليح لتنفيذ مقررات خلية الأزمة في منع التجوال ومنع الصيادين من مزاولة مهنة الصيد في المناطق الحدودية مع الجانب الإيراني وكذلك لمنع حالات التهريب […]

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