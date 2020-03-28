الأمم المتحدة تحذر من تفشي كورونا بمخيمات النازحين بالعراق وسوريا

2020/03/28 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت الأمم المتحدة، من مخاطر انتشار فيروس كورونا بمخيمات النازحين في العراق وسوريا.

وأكد المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك في تصريح، ان من اكبر المخاوف لدى الأمم المتحدة، هي تلك المتعلقة بانتشار الوباء بين صفوف النازحين بالعراق وسوريا وبلدان آخرى، مبينا ان عددا من أطراف الأزمة في سوريا وافقت على مطالبة الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار هناك، مراعاة لظروف الأزمة الراهنة، بعد تفشي المرض في المناطق والبلدان المجاورة.

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