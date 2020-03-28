مستشار رئيس الوزراء: لدى الحكومة إجراءات لن تؤدي إلى تعثر الرواتب

2020/03/28 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ان لدى الحكومة اجراءات لن تؤدي الى تعثر رواتب الموظفين.

وأشار مظهر محمد صالح الى ان خيارات الحكومة لمواجهة الوضع المالي تتجه صوب ضغط النفقات مبينا ان رواتب الموظفين من اولويات الحكومة ولديها إجراءات مالية لن تؤدي الى تعثرها.

واضاف ان هناك فريق يعمل مع المجلس الوزاري لإعادة هيكلة مصروفات الدولة، مشيرا الى ان موضوع طبع العملة مجرد رأي شخصي ومقترح لا ينسجم مع قانون البنك المركزي.

يشار الى ان العراق يعاني ازمة مالية نتيجة لتفشي وباء كورونا إضافة الى عدم إقرار الموازنة المالية ما دفع الى مطالبات بتقليص روات الموظفين ن اجل مواجهة الازمة.

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