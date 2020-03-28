ديالى.. خلية الأزمة تمنح القيادات الأمنية صلاحيات جديدة لمواجهة “كورونا”

2020/03/28 | 13:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو خلية الازمة في محافظة ديالى عبدالله الحيالي، السبت، عن اعطاء صلاحية جديدة للقيادات الامنية لمواجهة فيروس كورونا.وقال الحيالي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “خلية الازمة في ديالى اعطت صلاحية للقيادات الامنية في كل مدن المحافظة ومنها بعقوبة اغلاق الطرق بالحواجز والسواتر الترابية من اجل تطبيق مضامين الحظر الشامل للتجوال […]

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