البنك المركزي يحجز أموال شركة متهمة بتنظيم صفقات مشبوهة بأطراف في التربية

2020/03/28 | 13:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلن البنك المركزي العراقي عن حجز أموال شركة متهمة بتنظيم صفقات مشبوهة.وجاء في وثيقة رسمية صادرة من البنك وموجهة إلى المصارف كافة، إنه “استنادا الى كتاب مجلس القضاء الأعلى رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية / محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية المرقم ۱۹ حجز ۲۰۲۰ والمؤرخ […]

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