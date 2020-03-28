السليمانية تتخذ تدابير للمصارف قبل الشروع بصرف رواتب الموظفين

2020/03/28 | 13:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شرعت السلطات الصحية في محافظة السليمانية، يوم السبت، بحملة لتعقيم البنوك استعداد لتوزيع رواتب الموظفين.

وقال المتحدث باسم دائرة صحة السليمانية ياد نقشبندي لـشفق نيوز، إن "دائرة صحة المحافظة ستبدأ اليوم بتعقيم وتطهير البنوك في السليمانية استعدادا لتوزيع رواتب الموظفين".

وكانت الحكومة العراقية، أرسلت أول الخميس، المبالغ الخاصة برواتب موظفي اقليم كوردستان، وقال مدير فرع البنك المركزي العراقي في اربيل عابد صالح لشفق نيوز، ان الحكومة العراقية ارسلت مبلغ 453 مليار دينار الى الفرع.

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