النصر: خيار طباعة العملة تدميري للاقتصاد

2020/03/28 | 13:49 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد عضو ائتلاف النصر علي السنيد، السبت، أن ما كشفه رئيس خلية المتابعة بمكتب رئيس الوزراء من خيارات لموا...

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