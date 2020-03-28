مالك ابوعليا - سيكولوجيا شخصية التحقيق الذاتي في أعمال أبراهام ماسلو

2020/03/28 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مالك_ابوعليا المقالة للماركسية السوفييتية لودميلا ايفانوفا انتسيفيروفا*ترجمة مالك أبوعلياشهد الرُبعان الثاني والثالث من القرن العشرين ظهور عدد من المفاهيم المختلفة للشخصية في علم النفس خارج الاتحاد السوفييتي.تم انتاج مُعظم هذه المفاهيم بواسطة علم النفس المرَضي Pathopsychology كنتيجة لمحاولة فهم شخصية المصابين بالأمراض العصبية وكفرعٍ عملي لعلم النفس المرضي.على الرغم من أن هذه النظريات كانت تعم......

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