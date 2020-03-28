بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة :تشخيص ٤٨ حالة جديدة بفيروس كورونا في العراق

2020/03/28 | 13:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🟠بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة سجلت مختبرات الوزارة تشخيص ٤٨ حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:- – بغداد الرصافة: ٣ – بغداد مدينة الطب: ٤ – […]

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