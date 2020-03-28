كورونا تغلق أسواق بغداد الشعبية وصدور بلاغ للمحال والبسطيات

2020/03/28 | 13:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح الموسوي، يوم السبت، عن صدور اوامر بإغلاق اسواق رئيسية في العاصمة العراقية بغداد، تفاديا لانتشار وباء كورونا.

وقال الموسوي، لـشفق نيوز، إن "هناك أسواق رئيسية في مدينة الصدر (سوق عريبة، سوق الاولى، سوق 4000، سوق العورة)، صدر امر بإغلاقها بشكل كامل، بسبب وجود حشود بشرية غير اعتيادية فيها".

وبين ان "هناك اوامر ايضا بإغلاق بعض الاسواق الرئيسية في مناطق شرق القناة، وعلى رأسها في مدينة الصدر"، مضيفاً ان "هناك بعض محلات الحلويات تم اغلاقها بالقوة".

وأشار الموسوي إلى أن "الذي يمتنع عن تنفيذ الاوامر يتم إيقافه"، لافتا إلى أن "هناك معلومات ترد الينا بوجود حشود بشرية في بعض المحلات، غير الضرورية".

الى ذلك قالت قيادة عمليات بغداد في بيان اليوم انه من اجل تخفيف ومنع التجمعات في أسواق مدينة الصدر شرقي بغداد، فقد تم أبلاغ جميع اصحاب المحال وبسطيات الفواكة والخضر والمواد الغذائية ان يتحولوا الى باعة جوالين بالمناطق كل حسب القطاع والمنطقة القريبة منه، وذلك خلال أيام حظر التجوال الوقائي.

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