2020/03/28 | 13:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التغيير ترفض تقليل أو قطع رواتب الموظفين وتشدد على أهمية إجراء الإصلاحات دون المساس برواتب الموظفين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/28 | 13:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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