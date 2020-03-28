العراق يسجل 48 اصابة جديدة بكورونا وهذه خارطة توزيعها

2020/03/28 | 13:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت مختبرات الوزارة اليوم السبت، تشخيص ٤٨ حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:- بغداد الرصافة: ٣ بغداد مدينة الطب: ٤ بغداد الكرخ: ٢ البصرة: ٦ كركوك: ١ النجف: ١٠ السليمانية: ١ كربلاء: ٣ واسط: ٢ المثنى: ٤ ديالى: ١ اربيل : ٥ دهوك: ٥ ميسان: ١ تسجيل حالتي وفاة جديدة في بغداد الرصافة […]

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