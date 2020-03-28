عالم كرة القدم يعيش فترة عصيبة.. كورونا هدية السماء لزيدان

2020/03/28 | 13:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعيش عالم كرة القدم فترة عصيبة، بسبب تفشي فيروس كورونا، خلال الأسابيع الأخيرة، وكغيره من الأندية الكبرى، يعاني ريال مدريد من تأثير ذلك الوباء حاليا على إيقاف المسابقات المحلية والقارية.بدأ ريال مدريد الموسم بطموحات عالية، بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان للقيادة الفنية وإبرام العديد من الصفقات المميزة، وعولت الجماهير على عودة الميرنجي لمنصات […]

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