عقوبات اقتصادية أميركية على العراق تلوح بالأفق.. ما هي رسائل واشنطن التحذيرية؟

2020/03/28 | 13:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، تمديد استثناء العراق من العقوبات المفروضة على إيران بملف استيراد الكهرباء، فيما أوضحت بشأن فرض عقوبات على 20 شخصية، فيما رجح خبير اقتصادي بفرض عقوبات على العراق من خلال هذه الرسائل الأميركية الأخيرة.واشنطن تمدد للعراق وذكرت مورجان أورتاجوس، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، في بيان، […]

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