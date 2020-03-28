مقدونيا الشمالية تنضم للناتو وتبدأ محادثات انضمامها للاتحاد الأوروبي

2020/03/28 | 13:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضمّت مقدونيا الشماليّة رسميّاً، إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وصارت العضو الـ30 فيه، وذلك عقب حلّ خلاف طويل مع اليونان حول اسم البلاد.ووفقا لوكالة “فرانس برس” قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الجنرال ينس ستولتنبرغ في بيان إنّ “مقدونيا الشمالية صارت الآن عضوا في عائلة الناتو، عائلة من 30 دولة وحوالي مليار شخص”.وسيترأس […]

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