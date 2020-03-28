بالفيديو .. عمليات بغداد تغلق سوقا بـ

2020/03/28 | 13:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد اعلنت قيادة عمليات بغداد اغلاق سوق " عربية" في مدينة الصدر للوقاية من تفشي كورونا .و قالت القيادة في بيان : " من اجل تخفيف ومنع التجمعات في أسواق مدينة الصدر شرقي بغداد، فقد تم أبلاغ جميع اصحاب المحال وبسطيات الفواكة والخضر والمواد الغذائية ، ان يتحولوا الى باعة جوالين بالمناطق كل حسب القطاع والمنطقة القريبة منه، وذلك خلال أيام حظر التجوال الوقائي" .

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