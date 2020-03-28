قيادة عمليات بغداد تسمح لاصحاب محال الغذائية والبقالة بمدينة الصدر بالتحول لباعة جوالين

2020/03/28 | 13:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، السماح لاصحاب محال الغذائية والبقالة في مدينة الصدر بالتحول الى باعة جوالين.

وذكرت القيادة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "من اجل تخفيف ومنع التجمعات في أسواق مدينة الصدر شرقي بغداد، فقد تم إبلاغ جميع اصحاب المحال وبسطيات الفواكه والخضر والمواد الغذائية بأن يتحولوا الى باعة جوالين كل حسب القطاع والمنطقة القريبة منه، خلال أيام حظر التجوال الوقائي".

واضافت، ان "القوات الأمنية اغلقت سوق (عربية) أيضاً في مدينة الصدر".

ودعت القيادة الأهالي الى التعاون التام مع الاجهزة الامنية في تطبيق حظر التجول.

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